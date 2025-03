Putin e Trump: proseguono i tentativi per il “cessate il fuoco”

Continua la guerra in Ucraina. La telefonata tra Putin e Trump sembra faccia sperare che si arrivi a un “cessate il fuoco”, ma i tentativi ancora proseguono. Russia e Stati Uniti intratterranno nuovi colloqui per stabilire uno stop alle armi il 23 marzo a Gedda, in Arabia Saudita. A riferirlo Steve Witkoff l’inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, senza precisare se in questi nuovi incontri sarebbe presente anche una delegazione di Kiev. “Credo che da qui la distanza che ci separa da un cessate il fuoco completo sia relativamente breve”, dice Witkoff. Di diverso avviso il presidente ucraino Zelensky, secondo il quale “Putin non è pronto a porre fine alla guerra”. Dopo il contatto Mosca-Washington, Russia e Ucraina avevano deciso di astenersi dal colpire le infrastrutture energetiche per un periodo di trenta giorni. Attaccato un ospedale nella regione di Sumy: pazienti evacuati e soccorsi in azione.

