Qui Viola: l’analisi del Coach Giulio Cadeo

La Redel Viola ha vissuto una partita combattutissima contro la Scandone Avellino, uscendo sconfitta ma dimostrando ancora una volta di essere una squadra viva e in crescita.

Nonostante la terza sconfitta consecutiva, il coach Giulio Cadeo ha analizzato la gara con lucidità, sottolineando i progressi del gruppo e le sfide che ancora attendono la squadra in questa fase cruciale della stagione.

Cadeo ha iniziato il suo intervento analizzando la partita: “È stata la partita che ci aspettavamo e che avevamo preparato. Sappiamo che Scandone Avellino è una squadra che tiene tutto sotto controllo, grazie ai due playmaker di esperienza. Si è visto come gli altri li seguano. A tratti siamo riusciti a togliere loro quello che fanno bene, ma a tratti no. Quando cominciamo a soffrire e l’altra squadra va sopra, ci mettiamo a fare le cose giuste per rientrare. Lottiamo, come abbiamo fatto l’ultima partita a Monopoli. Siamo vivi”.

Il coach ha poi evidenziato alcuni dettagli che hanno fatto la differenza: “Si può parlare di tante cose quando si perde. Troppi tiri liberi sbagliati da parte nostra, mentre loro nei momenti importanti hanno segnato tutti i tiri liberi e da fuori. Noi abbiamo commesso due o tre imperfezioni, due o tre forzature. Qui si è vista l’esperienza delle due squadre: Avellino ha giocatori con grande esperienza di categoria superiore”.

La Redel Viola sta vivendo un momento delicato, con tre sconfitte consecutive, una situazione inedita se si escludono le partite contro Matera e l’inizio dei playin. Cadeo ha affrontato la questione con pragmatismo: “È stata una settimana devastante, con tre partite in sette giorni. Ma paradossalmente, non sono assolutamente scontento di questa squadra in questo momento. Purtroppo si fanno le valutazioni in base alle vittorie o alle sconfitte. Se avessimo vinto a Monopoli, parleremmo di un’altra storia. Sono il primo a dire che non servono i ‘se’ e i ‘ma’, ma ci sono episodi finali che fanno la differenza”.

Il coach ha poi aggiunto: “A Monopoli, più che l’ultimo tiro, abbiamo buttato via la partita noi. Stasera è stata la stessa cosa: abbiamo fatto tanto, ma abbiamo commesso errori nei momenti decisivi. Non c’è il risultato, ma io credo che questa squadra sia in crescita. Non dimentichiamoci che abbiamo bisogno di tempo per inserire tutti i giocatori nel modo giusto”.

Comunicato Stampa