Valichi alpini: Salvini all’evento “Bridging the Alps” al Parlamento UE

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato all’evento “Bridging the Alps: overcoming barriers and advancing sustainable connectivity in Europe”, organizzato da Confindustria presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.

I rappresentanti del mondo industriale italiano, francese, austriaco e tedesco hanno preso parte, insieme alle istituzioni, alla giornata di studi per confrontarsi su soluzioni concrete per migliorare l’efficienza e l’accessibilità della viabilità transalpina.

Il ministro Salvini è intervenuto sull’importanza dei valichi alpini come via per incrementare lo scambio di merci e trasporto passeggeri tra l’Italia e le nazioni vicine e, in particolare, ha evidenziato la prossima apertura, prevista per aprile, del tratto ferroviario del Frejus con l’impegno comune con il ministro francese che entro giugno riapra anche la galleria stradale e il Colle di Tenda. Il ministro ha poi fatto il punto su altre opere strategiche, quali TAV, Brennero e Ponte sullo Stretto.

Infine, sugli investimenti ha dichiarato: ‘Se si può sforare il debito per le opere di interesse nazionale, ne prenderemo atto e investiremo in reti, ponti, viadotti, gallerie, strade, autostrade, porti, aeroporti e ferrovie per recuperare il gap che il Next Generation EU ci ha lasciato”.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/valichi-alpini-il-ministro-salvini-allevento-bridging-alps-al-parlamento-ue