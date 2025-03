Venezia: Nona edizione dell’Aqua Film Festival

La nona edizione di Aqua Film Festival con le sue proiezioni e premiazioni si svolgerà dal 21 al 25 marzo 2025 a Venezia, Capitale mondiale dell’acqua, all’interno di Aquamour, un grande evento internazionale per sensibilizzare sull’importanza delle risorse idriche e della sostenibilità ambientale.

Si tiene per la prima volta a Venezia, dal 21 al 25 marzo 2025, la nona edizione di Aqua Film Festival, fondato e diretto da Eleonora Vallone, che cura la parte dell’audiovisivo all’interno dell’evento Aquamour di Venezia.

Aqua Film Festival offrirà un contributo all’evento durante l’inaugurazione di Aquamour, al Teatrino di Palazzo Grassi – San Samuele, venerdì 21 marzo alle ore 16:00 con la consegna del “Premio Paladino del Mare” al Contrammiraglio Capitano del Porto di Venezia, Filippo Marini.

La motivazione del premio recita: “Per avere una grandissima esperienza, e con lode, alla Direzione Marittima dei Porti più importanti d’Italia e una massima attenzione, rivolta all’importanza di coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale, sensibilizzandone i giovani e gli utenti del mare alla sua tutela e sicurezza”. Il premio, ideato da Eleonora Vallone, è realizzato dalla Gioielleria di Marina Corazziari con il patrocinio di ANCIM, ASSOPORTI e Festival Aquamour a Venezia.

Secondo appuntamento di Aqua Film Festival sarà lunedì 24 marzo alle 15:30 presso la The Human Safety Net in piazza San Marco 105, dove si svolgerà la proiezione dei film corti scelti alla presenza dei registi. Martedì 25 marzo, giornata del Compleanno di Venezia, al Cinema Rossini alle 20:30 la proiezione dei film ‘cortini’ delle Scuole e Istituti con gli studenti – registi. La serata continuerà con la consegna del “Premio Cavaliere dell’Acqua” alla campionessa di voga alla veneta, Gloria Rogliani.

La motivazione del premio recita: “Precorritrice femminile e campionessa della voga alla veneta, che oggi con merito insegna, promuovendo le tradizioni della capitale lagunare, motivata dalla volontà di trasmettere la sua importante esperienza e la sua passione ai più giovani con la passione e cultura del mare”.

Il premio, consegnato dalla Eleonora Vallone, è realizzato dalla Gioielleria di Marina Corazziari con il patrocinio di ANCIM, ASSOPORTI e Festival Aquamour a Venezia. Durante la serata saranno premiati nell’ambito della sezione Aqua & Students, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Giordano Bruno – Raimondo Franchetti di Mestre e dell’Istituto Berna di Mestre, coinvolti nella realizzazione di “cortini” dedicati all’acqua. E, per finire in bellezza e omaggiare ancora la ‘regina’ delle città lagunari, a seguire, la proiezione del documentario Panorami Sommersi: le origini di Venezia diretto da Samuele Gottardello e prodotto da Pierandrea Gagliardi.

La storia archeologica e nascosta di Venezia ricostruita e raccontata in questo film poetico, omaggio a Ernesto Canal e ai ricercatori del passato e di oggi che raccontano Venezia prima di Venezia.

Partner di Aqua Film Festival 2025 sono: ANCIM Associazioni delle Isole Minori e ASSOPORTI Associazione dei Porti Italiani.

L’EVENTO AQUAMOUR

La città lagunare avrà tantissime altre iniziative dedicate alla biomimetica acquatica. Venezia diventa così un modello di città sostenibile che prende ispirazione dall’intelligenza degli ecosistemi marini.

La kermesse intreccia cultura, scienza ed economia. C’è un filo azzurro che unisce l’avvio della primavera, la celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua e la Fondazione di Venezia. A favorire questo “Rinascimento blu” europeo è l’Associazione SUMus – che da anni promuove iniziative scientifiche e didattiche all’avanguardia e che ha scelto Venezia come laboratorio per il futuro.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la vera originalità è tornare all’elemento da cui la vita ha origine, l’intelligenza acquatica, riscoprendone colori, suggestioni e profondità. Importanti scienziati, start-up innovative, divulgatori ed artisti faranno luce su un nuovo modello di sviluppo basato sulla rigenerazione educativa, agricola ed economica.

A sposare visione ed obiettivi del progetto vari partner istituzionali e privati. Tra gli ospiti di Aquamour, la kermesse, organizzata da Héléne Molinari, Barbara Albasio e Giulio Pasolini, che ospita questo anno Aqua Film Festival: Gunter Pauli, l’iniziatore della Blue Economy e fondatore di Zeri (Zero Emission Research Initiative), rete internazionale di studiosi impegnati a progettare sistemi innovativi di produzione e consumo; il Premio Nobel dell’Acqua 2023 Andrea Rinaldo che promuoverà un modello di ottimizzazione delle risorse idriche volto al miglioramento della qualità della vita.

Dall’imitazione del mondo vivente marino che rappresenta un modello riproducibile, le società umane possono evolvere verso una maggiore efficienza. L’esperta e pluripremiata biologa Marta Musso con Possea” – “Pos(sea)ble/Possible” – mostrerà il suo laboratorio itinerante, per raccontare ed esplorare il cosmo invisibile, microscopico ed essenziale del plancton con esperienze divulgative coinvolgenti dedicate alla cultura del mare.

La già ministra Giovanna Melandri, oggi alla presidenza di Human Foundation e di Social Impact Agenda per l’Italia, coglierà il trait d’union tra sostenibilità ed economia sociale nel contesto delle sfide globali odierne. Gli spazi e gli scenari da sogno della “Serenissima” ospiteranno tavole rotonde e conferenze: Piazza San Marco al “The Home of the Human Safety Net”, lo showroom per le start-up di Biomimetica è previsto allo spazio LeonardH20, mentre la Serra dei giardini Reali si trasformerà in AquaPadiglione.

Le mostre di arte contemporanea troveranno la propria location ideale alla Giudecca, alla Fàbrica 33 e alla Fucina del Futuro.

Comunicato Stampa