Autentico Expo a Rende: la prima edizione del salone del food & beverage che valorizza le eccellenze italiane e calabresi

Rende: Il 3 e 4 Maggio 2025 si svolgerà la prima edizione di Autentico, il salone espositivo dedicato all’eccellenza del settore alimentare italiano e calabrese. Un evento che si propone di mettere in contatto aziende, produttori, buyer, distributori e professionisti del settore Horeca, favorendo il networking e le opportunità di business, ma che apre le porte anche ai visitatori appassionati di enogastronomia, offrendo loro la possibilità di scoprire e acquistare prodotti tipici direttamente dai produttori Autentico Expo rappresenta un’occasione unica per il settore, mettendo in contatto aziende e operatori con buyer qualificati, ristoratori e distributori, ma permettendo anche ai visitatori esterni di vivere un’esperienza immersiva nel mondo del food & beverage.

Per le aziende del settore è il luogo ideale per: esplorare nuove opportunità di mercato, entrando in contatto con buyer e distributori qualificati, presentare le proprie eccellenze a un pubblico selezionato e qualificato di professionisti, scoprire nuovi prodotti e innovazioni del settore food & beverage. Per i visitatori, Autentico expo sarà un’occasione imperdibile per: degustare prodotti tipici locali e nazionali, interagire direttamente con produttori e aziende del settore, acquistare specialità enogastronomiche di alta qualità, assistere e interagire con ospiti speciali del mondo dell’alta cucina. L’evento offrirà un’ampia area espositiva all’intero del Parco Acquatico S. Chiara, con la partecipazione di produttori provenienti da tutta la regione, aziende vinicole, artigiani del gusto e realtà del settore food service.

Espositori e buyer: come partecipare Le aziende interessate a esporre i propri prodotti possono richiedere informazioni sugli spazi espositivi e sulle modalità di partecipazione direttamente dal sito di Autentico su www.autenticoexpo.it/esporre o alla mail info@autenticoexpo.it. L’accesso alla fiera è gratuito per i buyer, ristoratori, distributori e professionisti del settore, previa registrazione al link www.autenticoexpo.it/visitare. Per ulteriori sull’evento e il suo svolgimento basta seguire le pagine social o visitare il sito www.autenticoexpo.it e iscriversi alla sua newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.

comunicato stampa