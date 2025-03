Europol. 7 arresti per aver favorito il traffico di migranti attraverso la Manica

Le autorità tedesche hanno fatto irruzione in 11 località alla ricerca di attrezzature nautiche utilizzate per il contrabbando di migranti nel Regno Unito

Il 19 Marzo 2025, un’operazione che ha coinvolto le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie di Belgio e Germania, coordinata da Europol, ha preso di mira una rete di trafficanti di migranti attiva attraverso la Manica. L’operazione è stata supportata anche dall’Italia e da Eurojust. L’indagine ha preso di mira una rete criminale con sede in Germania e coinvolta in attività criminali che facilitavano il traffico di migranti mediorientali e dell’Africa orientale attraverso la Manica con gommoni di bassa qualità.

Gli ufficiali della Polizia federale tedesca (Bundespolizei) hanno fatto irruzione in diverse case e magazzini in base a mandati di perquisizione e arresto emessi dalla Corte belga ed eseguiti sotto la supervisione dell’ufficio del Procuratore generale di Düsseldorf. Un arresto a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio è stato eseguito anche nella regione della Calabria dalle autorità italiane. Dieci investigatori belgi sono stati dispiegati nella regione tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia per supportare le attività operative sul campo.

La giornata d’azione del 19 Marzo ha portato a:

6 arresti (5 in Germania e 1 in Italia) su ordine della magistratura belga

11 località (8 case e 3 magazzini) ricercate in Germania

I sequestri includono: 90 giubbotti di salvataggio, taniche, 2 armi da fuoco e oltre 47 dispositivi elettronici.

La rete criminale, attiva dal 2023, trasportava attrezzature nautiche da spazi di stoccaggio in Germania alla Francia. Autisti reclutati tramite piattaforme online a questo scopo trasportavano le barche, le giacche e altre attrezzature in veicoli modificati con finestrini oscurati e scomparti speciali per il trasporto dell’attrezzatura. La rete criminale era altamente coordinata, organizzando diversi viaggi al giorno. I proventi illeciti venivano riciclati tramite il sistema bancario sotterraneo Hawala.

Il sospettato chiave è stato arrestato in precedenza

In vista di questa operazione su larga scala, uno dei principali sospettati era già stato arrestato. Il 10 Marzo, un cittadino iracheno di 25 anni residente in Germania è stato fermato la mattina presto all’aeroporto di Charleroi mentre tentava di imbarcarsi su un volo per la Grecia. È stato interrogato dagli investigatori e portato dinnanzi al giudice istruttore l’11 marzo, che ha ordinato la sua detenzione per sospetto di traffico di esseri umani e coinvolgimento in un’organizzazione criminale.

Traffico di migranti: una minaccia letale in corso

Dal 2019, il traffico di migranti tramite piccole imbarcazioni è aumentato costantemente, superando i camion nel 2021 come metodo principale per trasportare migranti dall’UE al Regno Unito. Le reti criminali dietro queste operazioni rimangono altamente attive, sempre più violente e altamente adattabili, sviluppando continuamente nuove tecniche di attraversamento. Le reti criminali stanno utilizzando modi operandi sempre più pericolosi e aumentando il rischio per la vita trasportando un numero maggiore di migranti per imbarcazione.

Nel 2024, oltre 36.000 migranti e 680 imbarcazioni hanno raggiunto con successo il Regno Unito, rispetto ai circa 28.000 migranti e 580 imbarcazioni dello stesso periodo del 2023. Anche il numero di vite perse è aumentato: nel 2024 sono stati registrati 78 decessi in mare, rispetto ai 12 del 2023. Finora nel 2025, 4.000 migranti hanno raggiunto con successo il Regno Unito, 2.000 dei quali sono arrivati ​​nelle ultime tre settimane.

Cooperazione a livello UE per orientare le azioni operative

Nel luglio 2022, la prima Taskforce operativa (OTF) sul traffico di migranti tramite piccole imbarcazioni ha smantellato la più grande rete che facilitava gli attraversamenti dalla Francia al Regno Unito. Europol ha quindi lanciato una seconda OTF per combattere altri gruppi criminali che trafficano migranti attraverso la Manica, un metodo di attraversamento pericoloso per la vita. Coordinata da Europol, questa Taskforce include Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Prende di mira l’intera catena del traffico, dal reclutamento dei migranti alle operazioni logistiche e agli organizzatori chiave, concentrandosi su obiettivi di alto valore per smantellare le reti criminali. Gli esperti di Europol, pienamente impegnati nell’OTF, hanno contribuito a scoprire collegamenti tra molteplici indagini nazionali.

Europol ha creato uno strumento finanziario dedicato per supportare indagini di alto profilo e assistere i paesi partecipanti. Ha supervisionato il coordinamento delle attività investigative e organizzato molteplici riunioni operative per i membri della Taskforce. Nel giorno dell’azione, Europol ha facilitato l’invio di 10 investigatori dal Belgio e uno dalla Francia in varie località in Germania. Inoltre, un esperto Europol è stato inviato sul campo per aiutare le autorità tedesche a verificare in tempo reale le informazioni operative con i database Europol.

Eurojust ha facilitato la cooperazione giudiziaria transfrontaliera consentendo lo scambio di informazioni e allineando gli sforzi investigativi. Tramite Eurojust, le autorità giudiziarie hanno emesso ordini di indagine europei e mandati di arresto, assicurando che tutti gli strumenti legali fossero in atto.

