Il Presidente Mattarella incontra i Cardinali italiani di nuova nomina

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha offerto al Palazzo del Quirinale la tradizionale colazione in onore dei nuovi Cardinali italiani nominati nel Concistoro del 7 Dicembre 2024, il Cardinale Angelo Acerbi, Nunzio Apostolico, il Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, il Cardinale Baldassarre Reina, Vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, il Cardinale Fabio Baggio, Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli.

Erano presenti il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, Mons. Petar Rajič, Nunzio Apostolico in Italia e Francesco Di Nitto, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.

fonte: https://www.quirinale.it/elementi/130004