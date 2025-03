Reggio Calabria. Parco Archeologico “Mura del Trabocchetto” saccheggiato da mesi nell’indifferenza

Riceviamo e Pubblichiamo

“In via Reggio Campi II tronco, dal mese di Febbraio 2025, si sta perpetrando un danno al Parco Archeologico “Mura del Trabocchetto”, sito di grande valore storico-culturale della città di Reggio Calabria. L’area ospita i resti del tratto Nord orientale della cinta muraria della città, risalente verosimilmente al VI sec. a.C. Si tratta del furto dei pannelli in rame che costituiscono parte integrante della grande copertura dei resti archeologici.

Nonostante le ripetute segnalazioni alle istituzioni preposte, a tutt’oggi continuano le incursioni notturne dei “visitatori”, che operano indisturbati, nell’indifferenza di parte dei residenti. Il Parco Archeologico, da diversi anni si trova in uno stato di totale abbandono. Nonostante, qualche anno addietro, siano stati ripristinati gli impianti di illuminazione e videosorveglianza, gli stessi non sarebbero mai stati attivati. La mancata illuminazione agevola l’operato di possibili ladri”.

E’ la segnalazione di un gruppo di cittadini reggini amareggiati per quanto sta accadendo al Parco Archeologico, oltremodo demoralizzati perchè nessuno presta la dovuta attenzione alla faccenda nonostante, così come precisano nella email inviataci in redazione, le loro ripetute segnalazioni alle autorità competenti ed alle Forze dell’Ordine.