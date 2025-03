Sociale: Ciocchetti-Maselli “Oltre 75 mila € con Natale di Solidarietà 2024”

“Quest’anno con il Natale di Solidarietà sono stati raccolti ben oltre 75 mila euro da devolvere in beneficenza. L’evento che abbiamo organizzato insieme al Comitato ‘Per chi da solo non ce la fa’, presso l’Auditorium della Conciliazione lo scorso 9 dicembre è stato un grande successo, oltre le nostre aspettative. ” Lo hanno dichiarato il deputato Luciano Ciocchetti e l’assessore regionale Massimiliano Maselli nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala Tevere della Regione Lazio.

“Il Natale di Solidarietà è un tradizionale appuntamento che promuove da anni, in occasione del Santo Natale, una raccolta fondi per sostenere le numerose attività di tante associazioni impegnate nel settore del sociale, sanitario e del volontariato. Quest’anno, oltre ad aver raggiunto la cifra record di 75 mila euro, abbiamo anche ampliato la platea dei beneficiari. Sono infatti ben 30 le associazioni che riceveranno il contributo economico dal Comitato “Per chi da solo non ce la fa” che permetterà loro di realizzare interventi a favore delle persone più bisognose.

Un sentito ringraziamento va al Presidente del Comitato Mauro Ascione e a quanti, persone fisiche e aziende, hanno contribuito alla raccolta fondi, trasformando la generosità in una azione concreta a favore di chi è più debole e vulnerabile. Un ringraziamento anche ai tanti volontari che hanno permesso la realizzazione dell’evento, a tutti gli artisti che hanno messo la loro arte a disposizione di una buona causa e al presidente Agis Lazio Francesco Carducci. Appuntamento a dicembre prossimo sempre all’Auditorium della Conciliazione!”

comunicato stampa