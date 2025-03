La NASA coprirà la 21a partenza della Stazione Spaziale Cargo della Northrop Grumman

Dopo aver consegnato più di 8.200 libbre di forniture, ricerche scientifiche, prodotti commerciali, hardware e altri carichi al laboratorio orbitante per la NASA e i suoi partner internazionali, la navicella spaziale senza equipaggio Cygnus della Northrop Grumman dovrebbe partire dalla Stazione Spaziale Internazionale venerdì 28 marzo.

Questa missione è stata la 21a missione di rifornimento commerciale dell’azienda alla stazione spaziale per conto della NASA.

I controllori di volo a terra invieranno i comandi al braccio robotico Canadarm2 della stazione spaziale per staccare Cygnus dalla porta rivolta verso la Terra del modulo Unity, quindi manovreranno la navicella spaziale in posizione per il rilascio alle 6:55. L’astronauta della NASA Nichole Ayers monitorerà i sistemi di Cygnus dopo la partenza dalla stazione spaziale.

Cygnus, che contiene i rifiuti trasportati dall’equipaggio della stazione, riceverà l’ordine di uscire dall’orbita domenica 30 marzo, per predisporre un rientro in cui la navicella brucerà in sicurezza nell’atmosfera terrestre.

La navicella spaziale Northrop Grumman è arrivata alla stazione spaziale il 6 agosto 2024, dopo il lancio con un razzo SpaceX Falcon 9 dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

