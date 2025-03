Londra, Heathrow chiuso per un incendio

L’aeroporto di Londra Heathrow, uno dei più importanti e trafficati hub internazionali, è stato chiuso temporaneamente a causa di un incendio e di una conseguente interruzione di corrente. La notizia è stata comunicata dalla società di gestione dello scalo, la Heathrow Airport Holdings, che ha descritto l’incidente come un evento significativo che ha richiesto misure straordinarie.

L’incendio, secondo le prime informazioni, è stato contenuto rapidamente e ha interessato una sottostazione elettrica situata all’interno del perimetro aeroportuale. L’episodio ha tuttavia causato un’interruzione di corrente che ha compromesso le normali attività e operazioni dell’aeroporto. Per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, la società di gestione ha deciso di sospendere tutte le operazioni aeroportuali.

In un comunicato ufficiale, Heathrow Airport Holdings ha dichiarato: “Heathrow sta affrontando una rilevante interruzione di corrente. Per tutelare la sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri colleghi, l’aeroporto resterà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, un orario che corrisponde alle 00:59 del 22 marzo per i passeggeri e gli operatori italiani.

Al momento, le autorità aeroportuali stanno lavorando intensamente per ripristinare le normali condizioni di operatività. Le squadre tecniche sono impegnate nella valutazione dei danni e nella messa in sicurezza delle aree coinvolte, mentre viene garantita assistenza ai viaggiatori rimasti bloccati a seguito dell’imprevisto. Sono previsti aggiornamenti nelle prossime ore per fornire maggiori dettagli sulla ripresa dei voli e delle attività.

LL