Maurizio Vandelli a Catanzaro: folla per il libro e stasera il concerto dedicato a Lucio Battisti al Teatro Politeama di Catanzaro, premiato da Gerardo Sacco

Museo del Rock gremito per la presentazione del libro “Emozioni Garantite” di Maurizio Vandelli ieri sera a Catanzaro, in attesa del concerto di stasera dedicato a Lucio Battisti alle ore 21:00 al Teatro Politeama Mario Foglietti, evento di “Fatti di Musica 2025”, 39° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, festival storicizzato della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria. All’ex leader dell’ Equipe 84, tra i più carismatici musicisti italiani, sarà consegnato il Riccio d’Argento, prestigioso oscar del festival, nella sezione dedicata ai “Miti della Canzone d’Autore”. A consegnarlo sarà personalmente il maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, che firma il prestigioso oscar del festival.

Condotto con bravura e simpatia da Gianmaurizio Foderaro, voce storica di Radio Rai, l’incontro con il mitico musicista, seguito dal firma copie della pubblicazione realizzata con il giornalista Massimo Cotto, ha fatto il pieno di pubblico. Tra aneddoti e ricordi, in particolare della profonda amicizia e del rapporto professionale con Lucio Battisti, Vandelli ha riscosso applausi e ammirazione. Personaggio autentico, ha risposto ad ogni domanda con sincerità e schiettezza, facendo spesso sorridere tutti i presenti. All’incontro sono intervenuti Piergiorgio Caruso, ideatore e patron del Museo del Rock pieno di cimeli rari e introvabili, il promoter Ruggero Pegna, l’assessore comunale alla Cultura Donatella Monteverdi e numerosi giornalisti, tra cui Ezio De Domenico, capo redattore di Ansa Calabria che ha rivolto varie domande all’artista.

Al termine foto e autografi per tutti, con appuntamento rinnovato a stasera per dare spazio alla musica con l’atteso concerto. Maurizio Vandelli sarà accompagnato da Alessio Saglia, tastiere, David Casaril, batteria, Massimiliano Gentilini, basso, Claudio Beccaceci e Gian Marco Bassi, chitarre. In oltre due ore canterà alcune delle più importanti e amate canzoni di Lucio Battisti. Una dietro l’altra ascolteremo hit memorabili come Un’avventura, La canzone del sole, Pensieri e parole, Con il nastro rosa, Amarsi un po’, Fiori rosa fiori di pesco, Emozioni, ecc., compresi i brani più popolari dell’ Equipe 84, la band che nel 1967 portò al primo posto in classifica 29 settembre, il primo successo composto da Battisti.

Al centro del palcoscenico un maxi schermo su cui scorrono i testi delle canzoni per far cantare tutto il teatro e duetti virtuali con Dodi Battaglia con “Il tempo di morire”, Fausto Leali con “Pensieri e parole”, Donatella Rettore con Il mio canto libero e Shel Shapiro con Io vivrò. Nella scaletta anche le storiche hit di Vandelli, da Nel cuore nell’anima a Un angelo blu, Tutta mia la città, fino ai successi prodotti per i Dik Dik, come Io mi fermo qui, L’isola di Wight, Viaggio di un poeta. I biglietti sono ancora in vendita su www.ticketone.it (Catanzaro: Bar Mignon, corso Mazzini e punti Ticketone) e presso il Teatro dalle ore 18:00. Informazioni allo 0968441888, www.ruggeropegna.it.

comunicato stampa