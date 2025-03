Neutralità tecnologica, Uggè (FAI): “Una vittoria per l’autotrasporto”

“La neutralità tecnologica entra ufficialmente nelle conclusioni del Consiglio Europeo. È un risultato concreto per il nostro settore e una vittoria per FAI-Conftrasporto, che ha portato avanti questa battaglia con determinazione. Una battaglia che il Governo italiano ha sostenuto con forza, come ha ribadito la premier Giorgia Meloni.

Avevamo sollevato la questione durante l’incontro con il vicepresidente esecutivo dell’UE, Raffaele Fitto, nei giorni scorsi a Bruxelles. Ora, con il riconoscimento nei documenti strategici dell’Unione, se il principio verrà applicato correttamente, biocarburanti e altre soluzioni innovative potranno essere considerate alternative valide per la transizione ecologica, senza l’imposizione ideologica dell’elettrico come unica via.

È un passo avanti nella giusta direzione. Ringraziamo la presidente Meloni e il ministro dei Trasporti Salvini per il loro impegno. Da parte nostra, continueremo a vigilare affinché dalle parole si passi ai fatti.” Lo dichiara Paolo Uggè, presidente di FAI-Conftrasporto.

comunicato stampa