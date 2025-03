Parte l’iniziativa “Officine Young Mobile” di UNICEF

Oggi, 21 marzo, Giornata Internazionale contro le discriminazioni razziali, si dà il via alla prima Officina UNICEF Young Mobile: “Speak up uagliò, alziamo la voce contro la discriminazione” è il titolo del talk moderato dal Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini, con l’aiuto della studentessa Martina Iorio, che quest’anno inaugura una forma itinerante del format, aprendo uno spazio di partecipazione alle ragazze e ai ragazzi di tutta Italia.

Si parte dall’Istituto tecnico industriale Galileo Ferraris di Napoli, nel quartiere di Scampia, una tra le scuole tecniche industriali più prestigiose che, nell’ottica della piena partecipazione alla riqualificazione del territorio, collabora con varie realtà per realizzare interventi educativi innovativi, in rete con il territorio.

Saranno proprio le studentesse e gli studenti i veri protagonisti dell’evento: il dibattito in diretta sul tema della discriminazione sarà possibile grazie al loro contributo e alla loro assistenza tecnica, supporto prezioso allo svolgimento dei lavori. È prevista la partecipazione di oltre 2mila studentesse e studenti dell’Istituto ospitante e di alunne e alunni di Istituti superiori e di classi medie della Scuola Secondaria di primo grado dell’intera Regione Campania.

Il focus è la Generazione Zeta, cresciuta nell’era dei social media e della globalizzazione, per comprendere e approfondire se sia davvero aperta alle differenze, contraria ai confini, sensibile ai temi sociali, impegnata nel cambiamento e contraria a ogni forma di discriminazione.

Attivate dal 2024, le Officine UNICEF Young sono uno spazio di discussione e confronto dedicato ai ragazzi e alle ragazze, per allargare la platea delle persone impegnate per il cambiamento, richiamare l’attenzione della società civile e ribadire la centralità dei diritti delle ragazze e dei ragazzi, offrendo loro uno spazio di partecipazione autentica.

“Abbiamo scelto di partire con le nostre Officine Young Mobile proprio dal quartiere di Scampia – dichiara il Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini – un territorio complesso e ricco di vita, che negli ultimi anni ha iniziato a partecipare a numerosi progetti di rigenerazione urbana, grazie all’impegno di persone che il quartiere lo vivono e vogliono cambiarlo”.

Iacomini aggiunge: “Crediamo profondamente nella partecipazione delle ragazze e dei ragazzi anche per costruire contesti sociali più inclusivi. Sono loro il miglior motore del cambiamento ed alleati/e cruciali nella promozione dei diritti, così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quest’anno con le nuove Officine Young Mobili gireremo l’Italia, con l’auspicio che le voci dei ragazzi e delle ragazze possano raggiungere e sensibilizzare le istituzioni, la società civile e tutti e tutte coloro che lavorano per costruire una società più aperta e giusta.”

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.unicef.it/media/speak-up-uaglio-officine-unicef-young-mobile-si-parte/