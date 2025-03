Ryanair lancia voli di soccorso per i passeggeri di Milano colpiti dalla chiusura di Heathrow

“Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Europa, ha aggiunto oggi (21 Marzo) 2 voli di soccorso tra Milano e Londra Stansted per Sabato (22 Marzo) per aiutare i passeggeri colpiti dalla chiusura di Heathrow di oggi. I voli di soccorso possono essere prenotati su Ryanair.com a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio” .

E’ il messaggio sul sito internet della compagnia aerea che fa riferimento al problema accaduto all’aeroporto di Londra a causa di un incendio e per il quale sono stati cancellati migliaia di voli.

Per i viaggiatori che dovranno recarsi o tornare da Londra, Ryanair ha messo a disposizione nelle ore successive all’accaduto, diversi voli per mantenere il traffico aereo tra a Capitale britannica e Milano, due delle città economicamente più rilevanti in Europa.

Federica Romeo