Scoperta a Marsiglia una rete di trafficanti di migranti tra Spagna e Francia

La rete criminale è sospettata di aver trasportato illegalmente oltre 1.700 migranti dalla Spagna alla Francia

Europol ha supportato la Polizia nazionale francese (Police Nationale/OLTIM) e la Polizia nazionale spagnola (Policía Nacional) nello smantellamento di una rete criminale organizzata che trasportava clandestinamente migranti dalla Spagna alla Francia.

L’indagine è stata avviata a novembre 2022 e ha preso di mira individui, con sede a Marsiglia, sospettati di aver trafficato migranti tra Spagna e Francia. L’analisi dei dati operativi da parte di Europol ha permesso di identificare ulteriori sospettati legati a questa organizzazione criminale e di far progredire ulteriormente il caso.

La giornata d’azione del 16 marzo 2025 ha portato a:

19 arresti

17 perquisizioni domiciliari

Sequestrati anche un gommone, 4 veicoli e circa 20.000 euro in contanti

Oltre 1.700 migranti introdotti illegalmente in circa 500 operazioni

I migranti venivano prelevati vicino alle stazioni ferroviarie in Catalogna, Spagna, e poi trasportati nella città francese di Marsiglia. Ogni membro della rete criminale aveva un compito specifico. Alcuni reclutavano i migranti, altri organizzavano il trasporto e altri ancora fornivano alloggi temporanei.

Durante le operazioni di contrabbando di auto, la rete criminale utilizzava veicoli precursori per individuare potenziali posti di blocco delle forze dell’ordine lungo il percorso, per aiutarli a eludere i controlli della polizia o della dogana.

La rete di trafficanti ha operato in modo strutturato per preparare ed eseguire le attività di contrabbando. La rete criminale ha addebitato tra 150 e 250 euro per migrante, a seconda del punto di partenza e di destinazione. I sospettati hanno fatto entrare clandestinamente migranti dalla regione del Maghreb, ma anche dal Medio Oriente, principalmente dalla Siria e dall’Africa subsahariana. Tra maggio 2023 e agosto 2024 sono state organizzate più di 500 operazioni di contrabbando con un fatturato stimato tra 250.000 e 427.000 euro da circa 1.700 migranti trasportati in Francia.

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e ha fornito coordinamento operativo e supporto analitico. Durante la giornata di azione, Europol ha inviato un esperto in Francia per consentire lo scambio di informazioni in tempo reale e il controllo incrociato delle informazioni operative con i database di Europol per fornire indizi agli investigatori sul campo.

comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/network-smuggling-migrants-between-spain-and-france-busted-in-marseille?mtm_campaign=newsletter