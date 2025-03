Superenalotto, 6 da 88 mln di € a Roma

Ieri sera è stata indovinata la sestina vincente del Superenalotto a Roma in via della Giustiniana. Il biglietto milionario pare sia costato solo 3 euro. La cifra che andrà al fortunato (o ai fortunati vincitori) è di 88.232.801 di euro. La combinazione: 36, 40, 49, 54, 66, 83 Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 44. Non c’è stato il 5+1. Il jackpot stimato per il prossimo concorso del Superenalotto per il 6 sarà di 8.800.000 euro. Auguri al fortunato.