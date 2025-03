Tangenziale di Napoli: ministro Salvini alla consegna dei mezzi speciali ai Vigili del Fuoco per la sicurezza dell’infrastruttura

Inaugurato il nuovo presidio tecnico antincendio presso lo svincolo di Capodimonte con accesso di emergenza

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha partecipato alla cerimonia di consegna dei mezzi speciali per il nuovo presidio operativo dei Vigili del Fuoco sulla Tangenziale di Napoli, presso lo Svincolo di Capodimonte.

Un segnale di grande attenzione al territorio per aumentare la sicurezza di utenti e operatori delle autostrade, reso possibile grazie alla collaborazione che Tangenziale di Napoli, società del gruppo Autostrade per l’Italia Spa, ha avviato con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Campania e il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, in aggiunta ad un protocollo siglato tra Aspi ed il Ministero dell’Interno.

Obiettivo di questa sinergia tra i vari enti è migliorare la sicurezza di questa importante infrastruttura autostradale che, per la sua conformazione geometrica e per la densità di traffico giornaliero, risulta essere tra le più complesse della rete nazionale e d’Europa.

Oltre a consegnare ai VVF mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzati, Tangenziale di Napoli ha messo a disposizione un fabbricato destinato ad ospitare i Vigili del Fuoco presso lo Svincolo di Capodimonte.

In questo contesto è stato progettato, d’intesa con il Comune di Napoli e con la condivisione ed approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla rampa dello svincolo di Capodimonte, un raccordo stradale per l’accesso in emergenza dei mezzi dei Vigili del Fuoco da e per salita Scudillo, nella parte alta del Rione Sanità con più difficoltà di accesso.

