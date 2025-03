Taranto. Sorpreso con più di 100 gr di cocaina in pietra: arrestato corriere della droga

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 22 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La costante attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile ha permesso di individuare un giovanissimo tarantino residente in Città Vecchia che da qualche tempo – soprattutto nelle ore serali, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata faceva la spola tra la sua abitazione ed il quartiere Paolo VI presumibilmente per trasportare sostanza stupefacente.

Dopo alcuni giorni di appostamento che hanno permesso di delineare i suoi movimenti ed il suo percorso stradale tra i due quartieri i poliziotti hanno deciso di intervenire per dare concretezza ai loro sospetti. I poliziotti, dopo essersi posizionati lungo il tragitto che il giovane abitualmente percorreva ogni sera, lo hanno fermato in via Napoli subito dopo il Ponte di Pietra. L’immediata perquisizione ha subito dato i suoi frutti.

Nella tasca del giubbotto è stato recuperato un involucro con più di 100 grammi di cocaina ancora in pietra per un ingente valore economico. Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari. Per l’indagato vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Taranto/articolo/126067dd1862f23b3422223072