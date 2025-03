Addio a George Foreman: una leggenda del pugilato e 2 volte Campione del Mondo

George Foreman, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, si è spento all’età di 76 anni, come annunciato dalla sua famiglia sui social network. Celebre per il suo talento e la capacità di reinventarsi, Foreman conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi nel 1973, battendo Joe Frazier in Giamaica in uno dei match più famosi del pugilato.

La sua carriera fu segnata anche dalla memorabile sconfitta contro Muhammad Ali nel leggendario “Rumble in the Jungle” del 1974, a Kinshasa, nell’attuale Repubblica Democratica del Congo. Combattimento su cui è stato girato anche un film. Nonostante questo, George Foreman rimane una figura iconica nella storia dello sport internazionale.

Bart Zag