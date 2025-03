Anthropic rivoluziona Claude: risposte sempre più pertinenti grazie al web

Anthropic, la startup che sviluppa il chatbot Claude, ha introdotto un aggiornamento che consente alla sua IA di cercare contenuti online in tempo reale, offrendo risposte più pertinenti. Funzionalità simili sono già presenti su ChatGPT con Search GPT e la ‘ricerca profonda’. Di recente, anche Google ha lanciato Deep Research per Gemini, ideale per creare report dettagliati su temi specifici.

A differenza di altri chatbot, Claude non richiede opzioni manuali per accedere al web: la ricerca online viene attivata automaticamente quando necessario, dopo aver configurato le impostazioni nel profilo utente. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti importante per Anthropic, supportata anche da investimenti di Google.

Anthropic ha illustrato sul sito ufficiale le possibili applicazioni di Claude Search: dall’analisi di tendenze per i team di vendita, alla valutazione dei dati di mercato per analisti finanziari, fino al supporto per ricercatori nell’individuare lacune nella letteratura. Per i consumatori, invece, l’IA può confrontare prodotti, prezzi e recensioni per acquisti più consapevoli.

Attualmente, la funzione di ricerca web è disponibile in anteprima solo per gli utenti a pagamento negli Stati Uniti, ma l’azienda intende estenderla anche alla versione gratuita e ad altri Paesi.

