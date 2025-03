Dierre ancora una vittoria 72-66 contro il Gravina

Gravina: Hofsteteris 17, Lapi, La Mantia, Tartaglia 16, Barbera 6, Spina 11, Fois 14,Sgura 2, Privitera, Renna, Bonfatto

Dierre: Railans 16, Trinca 0, Vukosavljievic, La Mastra 7, Cernic 8, Alessio, Fazzari 10, Angius 8, Laganà 7, Ripepi 6, Barrile 10. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Ancora una vittoria per gli uomini del presidente Filianoti che al PalaCalafiore di Reggio Calabria hanno avuto ragione di un Gravina che seppur ben distante in classifica non ha mai smesso di tentare il colpaccio.

C’è da dire che non si è mai avuta la percezione che gli ospiti potessero capovolgere il risultato sebbene a pochi minuti dalla fine dell’ultimo quarto si erano portati sul meno 4.

Il risultato sarebbe stato più rotondo se gli uomini di coach Cotroneo avessero messo a referto anche tutti o gran parte dei tiri liberi avuti a disposizione.

Bogdans, Barrile e Fazzari in doppia cifra per i reggini mentre per i siciliani Hofsteteris, Tartaglia e Fois e Spina. La Dierre con i due punti di questa continua la sua corsa verso la vetta della classifica o per ottenere la posizione migliore nella griglia dei futuri playoff di questo Campionato di Serie C Unico.

Fabrizio Pace