Inizia il Girone di ritorno del Play In: Redel a Molfetta

Viola attesa a Molfetta

Ennesima trasferta in Puglia. Conta la voglia di vincere e di riprendere il cammino dopo tre sconfitte maturate in situazioni diverse ma che, sono state tutte oggetto di riflessione e lavoro in allenamento durante la settimana trascorsa.

Bisogna adesso, dopo aver metabolizzato i punti persi, incanalare motivazioni ed energia nel modo più proficuo possibile. Domenica 23 marzo alle ore 19, dunque, i neroarancio saranno in campo al Palapoli. La trasferta, prima gara di ritorno della seconda fase si giocherà sul campo della Virtus Molfetta, squadra ostica. La Viola, com’è noto, ha perso la gara d’andata al PalaCalafiore e sperimentato sulla propria pelle e davanti ai propri tifosi che nessuna squadra è da sottovalutare e che bisogna restare concentrati: i neroarancio ripartono oggi dalla consapevolezza delle proprie capacità e da un gruppo nuovo che sta imparando a conoscersi meglio.

Tocca mettere armi nel bagaglio per la corsa Playoff con l’obiettivo di piazzarsi in classifica nel miglior modo possibile e giocarsela alla pari con tutti, come la nostra squadra ha dimostrato di poter fare. I punti ancora in palio sono 12 e la corsa è lunga.

Chi sono gli avversari: il coach è il toscano Enrico Fabbri ex Piombino, Pistoia Basket, Ribera, Gragnano e altre. La principale bocca di fuoco nel tiro da fuori tra i pugliesi è l’americano Shawn Gulley, cestista dalla grande tecnica di base. I reggini dovranno porre attenzione in difesa per arginare l’esterno bulgaro Georgi Sirakov, più volte avversario dei reggini e decisivo nella gara d’andata.

Con il finlandese Filtness ancora in forse ma con Jankovic, Seck, Natalini e Bergamo i pugliesi offrono opportunità nel tiro da fuori e sotto canestro e seppur Molfetta sia in striscia negativa la Virtus non è assolutamente una squadra da sottovalutare.

La Redel deve mostrare di essere cresciuta specialmente dal punto di vista dell’intensità, tenendo alta la concentrazione per tutta la gara e macinando concretezza nei minuti finali. I punti in palio sono importantissimi e servirà la compattezza di tutto l’ambiente: i tifosi neroarancio sono pronti a stringersi attorno alla loro squadra da tutta Italia e non solo. La partita sarà trasmessa in Diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della società ospite.

Arbitrano i signori Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma(Na) e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia.

comunicato stampa