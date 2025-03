La Polizia di Stato di Milano arresta due persone con 90 kg di marijuana nel camion

La Polizia di Stato di Milano, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, ha arrestato un cittadino romeno di 35 anni e un cittadino albanese di 39, entrambi incensurati, per la detenzione a fini di spaccio di oltre 90 kg di marijuana.

Nell’ambito di un mirato servizio nell’hinterland bergamasco, dove già in passato sono stati operati arresti e sequestri, precisamente nell’area di (Brignano Gera d’Adda BG), gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno notato un’autovettura avvicinarsi a un autoarticolato in sosta e consegnare delle grosse buste di plastica a due uomini, prima di allontanarsi frettolosamente.

Subito dopo, i due uomini hanno fatto accesso al rimorchio telonato del tir dove sono rimasti per diversi minuti: giudicata la condotta sospetta, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo del tir con targa rumena e dei due uomini, un cittadino rumeno ed un cittadino albanese, entrambi incensurati. Entrati nel rimorchio telonato, i poliziotti hanno constatato la presenza del bustone poco prima consegnato dall’uomo a bordo dell’autovettura e una porzione della pavimentazione dell’autoarticolato priva di viti.

È apparso subito evidente come i due stessero accedendo a un vano imbosco per prelevare qualcosa da inserire in quella busta: smontando tutte le assi del pavimento del rimorchio, infatti, gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno rinvenuto numerose confezioni di marijuana per un peso complessivo di circa 90 kg. Nella motrice, inoltre, sono stati trovati oltre 20mila euro in contanti in banconote di diverso taglio, verosimile provento dell’attività illecita.

I due cittadini stranieri sono stati quindi arrestati per detenzione a fini di spaccio dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente ed associati al carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento, pendente presso la Procura della Repubblica di Bergamo che ha assunto la direzione delle indagini, si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119467de67577dd4a388576276