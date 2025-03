Londra. Ritorna a funzionare l’aeroporto di Heathrow

I voli all’aeroporto di Heathrow sono ufficialmente ripresi, come confermato dal sito dello scalo londinese, dopo l’interruzione di corrente che ha paralizzato le operazioni nella giornata di ieri a seguito di un incendio. “Se avete in programma di partire oggi, vi invitiamo a contattare la vostra compagnia aerea per ottenere le ultime informazioni sullo stato dei voli prima di recarvi in aeroporto,” si legge nella comunicazione ufficiale.

Lo staff di Heathrow si è scusato con i passeggeri per i disagi arrecati, ringraziandoli per la pazienza dimostrata durante il ripristino delle attività.

Il primo volo è decollato nella notte, segnando l’inizio del ritorno alla normalità per uno degli aeroporti più trafficati al mondo. Le squadre tecniche sono intervenute tempestivamente per risolvere i danni all’infrastruttura elettrica e garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali.

La priorità degli operatori dell’aeroporto di Heathrow rimane, oltre ovviamente alla sicurezza, quella di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori, assicurando che il traffico aereo torni a pieno regime nel minor tempo possibile.

