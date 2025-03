Motta San Giovanni (RC), in corso i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del parco delle rimembranze

Finanziati dal Ministero dell’Interno, sono iniziati i lavori per attenuare il dissesto idrogeologico che interessa l’area verde del parco delle Rimembranze a Motta San Giovanni.

Si provvederà, in particolare, alla stabilizzazione del terrapieno che si affaccia sul viale della Pace. È prevista l’estirpazione di alcune alberature già pericolose, la rimozione del muro con accatastamento in cantiere del pietrame per il suo successivo riutilizzo, lo sbancamento per alcuni metri, la posa di manto impermeabile sul fondo scavo, la posa di gabbioni su due file, il rifacimento del muro con il materiale lapideo precedentemente asportato, la scarifica e il rifacimento dello strato di usura della carreggiata.

<<Si tratta della realizzazione della seconda parte di un più ampio progetto che ha già interessato, con la posa di una rete metallica, la parete rocciosa di località Praci-Gallaccio>>.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a conclusione di un sopralluogo svolto in cantiere con il Direttore dei lavori Alberto Romeo e la responsabile dell’Ufficio tecnico Giovanna Chilà.

<<L’intera comunità è molto legata a questo luogo – aggiunge il primo cittadino – ed ogni volta che c’è la possibilità cerchiamo di aggiungere un ulteriore tassello per rendere sempre più sicuri e accoglienti i luoghi della memoria dei nostri minatori. Nelle prossime settimane riprenderanno anche i lavori per la riqualificazione del cardipolmonare, dove verrà realizzato un hub sociale. Anche quel progetto prevede delle lavorazioni che mirano a rendere più interessante il parco delle Rimembranze.

Con l’associazione dei minatori “Commemorare per ricordare”, adesso sotto la presidenza di Paola Spanò, ci confrontiamo spesso perché, come già in precedenza con Francesco Genoese e ancora prima con Santo Calabrò, crediamo sia molto importante, pur nel rispetto dei ruoli, condividere e promuovere iniziative tecniche e culturali con l’obiettivo di rendere omaggio ai nostri eroi.

L’attività della Giunta comunale – conclude il sindaco Giovanni Verduci – è frenetica. Ringrazio gli assessori per la fattiva collaborazione, gli uffici comunali e i tecnici incaricati per l’impegno e la professionalità da sempre dimostrata>>.

comunicato stampa