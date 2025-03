Pompei: nasconde droga in casa. Arrestato

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne stabiese, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del soggetto in questione, dove hanno rinvenuto, ben occultato all’interno della camera da letto, un involucro di marijuana del peso di 61 grammi mentre, all’interno di un mobiletto posto all’ingresso dell’abitazione, sono stati rinvenuti altri 31 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di 43 grammi circa e 65 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

