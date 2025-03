Princi: “Ufficio di prossimità anche a Oppido Mamertina, un altro passo significativo per un sistema di giustizia vicino ai cittadini”

“Diventa sempre più stretto il legame tra cittadini e giustizia con al centro i territori. Si sta concretizzando, infatti, l’ambizioso progetto dei 25 uffici di prossimità giudiziari che abbiamo fortemente voluto con il Presidente Occhiuto per garantire alle aree interne, alle fasce sociali più vulnerabili, la possibilità di avere servizi decentrati”. A dichiararlo è l’eurodeputata Giusi Princi che nel già ruolo di vice presidente, su mandato del Presidente Occhiuto, ne aveva coordinato l’iter.

“È motivo di orgoglio avere partecipato all’inaugurazione dell’Ufficio di prossimità giudiziario di Oppido Mamertina, un ulteriore passo significativo verso un sistema di giustizia più accessibile e vicino ai bisogni locali. Con Oppido – prosegue – un altro ufficio apre nella città metropolitana di Reggio Calabria, dopo quello di Villa San Giovanni delle scorse settimane. Grazie agli Uffici di prossimità, infatti, sarà realizzata una rete di 25 uffici in altrettanti comuni calabresi, voluta dalla Regione Calabria e dal Ministero della Giustizia attraverso uno stanziamento di oltre un milione e mezzo di euro, resa possibile grazie alla sinergia interistituzionale con i Comuni e i Tribunali competenti. I cittadini, quindi, riceveranno assistenza e accompagnamento, direttamente sul territorio, per tutto ciò che riguarda la volontaria giurisdizione”.

“Ringrazio – aggiunge Giusi Princi – tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso di tradurre in realtà questo importante ufficio di Oppido, Giuseppe Morizzi, Sindaco di Oppido Mamertina, che ha saputo dare continuità ad un percorso avviato dall’allora Sindaco Bruno Barillaro, il Presidente f.f. del Tribunale di Palmi Piero Viola, il Direttore regionale dell’UOP Francesco Venneri e Fincalabra, che ha curato l’attuazione del progetto nelle persone della dott.ssa Bianchi e del dott. Pinto. Un sentito ringraziamento all’on. Domenico Giannetta, che da Consigliere regionale del territorio ha fortemente sostenuto il percorso di realizzazione del progetto”.

“Con l’apertura di questo nuovo ufficio – evidenzia l’europarlamentare calabrese -, i cittadini di Oppido e di tutto il comprensorio potranno beneficiare di un servizio di giustizia rapido e facilmente accessibile, in prossimità del luogo in cui vivono. Si tratta di un’ulteriore risposta – continua – per una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione calabrese e per garantire che tutte le aree del territorio possano contare su servizi moderni e all’avanguardia, sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Il sistema giustizia ha svelato negli anni quanto oggettivamente penalizzati siano i luoghi più interni della Regione, così come le fasce più deboli. E la mission per cui il Presidente Occhiuto ha fortemente voluto il progetto di prossimità è stata proprio quella di fronteggiare i vuoti esistenti e di rafforzare il sistema, rendendolo più a misura di cittadino”.

Equamente distribuiti sul territorio regionale, gli altri Comuni interessati al progetto sono: Crosia, Cirò Marina, Mileto, Oriolo, San Giovanni in Fiore, Santa Severina e Strongoli (comuni capo fila); a seguire: Acri, Belvedere Marittimo, Cariati, Cassano Jonio, Cetraro, Chiaravalle Centrale, Corigliano-Rossano, Maida, Paterno Calabro, Praia a Mare, Rocca Imperiale, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Sofia D’Epiro, Scalea, Verbicaro. I tribunali coinvolti sono: Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Palmi, Paola, Vibo Valentia.

comunicato stampa