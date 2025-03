Rimini: arrestato falsario di documenti validi per l’espatrio

Nella mattinata del 18.03.2025, una pattuglia appartenente all’Ufficio Polizia di Frontiera di Rimini, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio di competenza, ha proceduto al controllo di un soggetto alla guida di un’autovettura nei pressi della SS16.

L’uomo, di 29 anni, ha esibito il proprio documento moldavo dichiarandosi turista. Durante il controllo, all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti tre documenti di sospetta provenienza.

Gli accertamenti tecnici svolti hanno permesso di appurare come due carte di identità rumene fossero state abilmente falsificate, mentre un passaporto moldavo risultasse ricercato per furto in Moldavia, così come indicato dall’Interpol. Tutti i documenti non erano intestati al conducente che li stava solamente trasportando.

Pertanto, lo straniero, veniva tratto in arresto per il possesso di documenti di identità validi per l’espatrio falsi al di fuori delle casistiche di uso personale, e deferito per la ricettazione del passaporto moldavo rubato.

Le verifiche svolte nei sistemi dell’Unione Europea permettevano inoltre di determinare come l’arrestato fosse in realtà irregolare sul territorio nazionale e non turista, avendo soggiornato per oltre 380 giorni privo di permesso di soggiorno.

Nella mattinata del 19 marzo, lo straniero è stato condotto innanzi al Giudice Monocratico di Rimini con rito direttissimo.

L’arresto in flagranza è stato convalidato, sono stati concessi i termini a difesa e nei confronti dell’imputato è stata emessa la misura coercitiva dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana.