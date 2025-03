Azzurri in rimonta non riescono nell’impresa. Finisce 3-3 con la Germania

Italia con un primo tempo da dimenticare al Westfalenstadion. Azzurri poco determinati in campo e con una Germania che invece domina nel gioco, quasi incapace di andare al di là della linea di metà campo. Ed un secondo gol subito che si vede raramente anche tra i non professionisti.

I primi 45 minuti si chiudono addirittura sul 3 a zero per i padroni di casa, reti di Kimmich (30′), Musiale (36′) e Kleindienst. A quel punto gli Azzurri rientrano in campo dopo l’intervallo con un altro piglio e iniziano a macinare gioco e a poco a poco si impadroniscono del rettangolo di gioco.

La Nazionale Italiana va a segno quindi con Kean che realizza una doppietta (49′) (69′) e quindi nel finale con Raspadori su rigore (95′). L’Italia ha avuto anche assegnato un altro calcio di rigore poi negato dal direttore di gara. Sicuramente questo episodio ha condizionato il risultato finale.

Con il risultato del pareggio l’Italia, che aveva già perso con la Germania a San Siro 1 a 2, non accede alle final four della Nation League. Nazionale in campo il 6 Giugno a Oslo per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio.

Fabrizio Pace