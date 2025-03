Eroica Domotek: vince la serie Playoff

Aurispa Links per la Vita Lecce-Domotek 2-3 (19-25,25-14,19-25.27-25,10-15)

Lecce: Mazzone 2, Fabroni 1, Ferrini 8, Cappio, D’Alba, Colaci 1, Penna 20, Coppa, Iannacone 18 ,Deserio 9, Maletto 13, Bleve, Cimmino. All. Ambrosio

Domotek : De Santis, Galipò, Guarienti Zappoli 8, Picardo 2, Lopetrone, Lamp, Murabito 4, Georgiev, Pugliatti 1, Laganà 27, Soncini, Lazzaretto 20. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo

Arbitri Rosario Vecchione e Davide Morbillo.

Eroici. Mitici, ed ancor di più. La Domotek Reggio Calabria soffre, vince la partita, la serie contro un’indomita Lecce e dedica a Lorenzo Esposito ed Alessandro Stufano. Alla faccia delle sfortune e degli imprevisti: i pallavolisti di Mister Polimeni sono sempre più belli. Impresa incredibile, tutta voglia e tecnica sul campo dell’Aurispa Lecce. Vittoria al tiè break e volo in semifinale di Play Off contro la Negrini Cte Aquiterme (Al), rappresentante del girone opposto.(domenica 6 aprile 2025 al Palacalafiore, gara uno).

Una sfida caldissima. Un capitano, quello dei reggini, Domenico Laganà da sogno ed un gruppo che lo ha seguito a ruota. Lopetrone libero, Pugliatti palleggiatore, Laganà, Lazzaretto e Zappoli insieme a Picardo. I padroni di casa rispondono con Fabroni libero, Mazzone, Ferrini,Penna,Deserio e Maletto.

L’inizio è equilibratissimo (8-7). Penna e Ferrini provano a spingere, Laganà risponde. Lazzaretto sigla il punto del 13 a 15. Un recupero emozionante di Lopetrone favorisce il 14 a 18 ancora a firma di Lazzaretto. Il gap cresce 14 a 19. Zappoli realizza il punto del set point: dopo un tentativo, solo uno, la diagonale, precisa e potente del Capitano Laganà chiude il primo set sul 25 a 19 per gli amaranto.

Il secondo set inizia con un grande muro di Enrico Zappoli su Penna, autore di una diagonale da sogno poco dopo. Fabroni risponde, con classe sotto rete. Lecce prende in mano il set: 10 a 5. Deserio con forza firma il punto del 17 a 11. Gaetano Penna firma il 20 a 14. Sul 22 a 14, Mister Polimeni fa esordire il giovane bulgaro Boris Georgiev. Colaci e Maletto vocano bene sotto rete regalando il set point ai locali. Il muro di Maletto chiude il set (25 a 14).

Nel terzo set parte bene Reggio. Subito dopo è già equilibrio (5-5). Si registra il ritorno in campo del libero titolare Saverio De Santis. I ragazzi di Mister Polimeni provano a spingere il 10 a 13. Eroica la palla del 12 a 18 a firma Picardo dopo un lungo batti e ribatti. Il ventesimo punto Domotek arriva dopo un grande gioco a muro. (13 a 20). Lecce ha un serio sussulto d’orgoglio ed arriva sul 19 a 23. Il punto del set point passa dalle mani del Capitano Laganà. Sempre Laganà con forza e precisione firma il punto del 25 a 19.

Il quarto set è un pieno di emozioni. Lecce, con Penna in evidenza, prima con un Ace, poi con tante e belle giocate cerca l’allungo(18-13). Il pubblico di Tricase spinge la formazione locale. Iannaccone firma il punto del 21 a 15. La Domotek lotta fino alle fine: il muro di Murabito scrive il meno tre:18 a 22. Deserio firma il 23 a 21. Reggio non molla: grande ricezione di Soncini e punto di Lazzaretto per il 23 a 22. Il set point del Lecce è dirompente: la firma Penna. Lo stesso Gaetano Penna sbaglia il servizio, poco dopo (24 a 23). Mister Polimeni si “ri” gioca al carta Georgiev al palleggio. L’alzata del giovane bulgaro serve alla perfezione Lazzaretto per il 24 pari. Si va ai vantaggi. Lo stesso Georgiev commette invasione aerea: Lecce ha la palla per vincerla, ancora una volta. Lazzaretto, con sagacia ed esperienza usufruisce del muro altri per il nuovo pari. Lo stesso Enrico Lazzaretto non concretizza il servizio poco dopo. L’invasione di Marco Soncini, post video-check, rimanda la pratica del match al Tiè Break. Termina 27 a 25.

La disputa, quindi, prende la medesima piega di gara 1 di PlayOff. Gli amaranto partono forte 2-0. L’attacco di Penna è il primo gioco positivo del quinto set per i locali. Un grande recupero di De Santis ed un pregevole punto di Laganà mandano i ragazzi reggini sul 4 a 2. La Domotek prova a spiccare il volo: Laganà, come sempre condottiero, e si va al mini intervallo sull’8 a 4. Dopo il cambio campo, Maletto parte carico (5 a 8).

La Domotek è più concreta, vola sull’undici a sei ed arriva il time out da parte del Mister Ambrosio. Laganà è maestoso a muro (7 a 12). I ragazzi di Mister Polimeni accumulano ben 5 match point per vincerla: il sigillo? Da campione, come sempre Laganà. Termina 10 a 15. Reggio Calabria è in festa e conquista il quarto di finale promozione. Un tripudio amaranto ed una favola sportiva sempre più bella.

comunicato stampa