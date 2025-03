Reggio, grande partecipazione al Palalumaka per il Clinic degli allenatori di settore giovanile

Oltre cento coach arrivati da tutta Italia. Il presidente FIP Surace: “Movimento calabrese in continua crescita”

Reggio Calabria è stata la sede del Clinic per allenatori di settore giovanile del Centro e Sud Italia, che ha avuto luogo presso il Palalumaka, con un eccezionale successo di partecipazione e interesse. L’evento, organizzato dal Comitato Nazionale Allenatori con il supporto del Comitato Regionale FIP Calabria, ha visto la partecipazione di centoquattordici tra allenatori e formatori provenienti da diverse regioni del Sud, oltre che da Lazio, Lombardia, Sardegna e Veneto.

Il Clinic ha rappresentato una grande opportunità di aggiornamento per i tecnici e ha consolidato ancora una volta il ruolo di Reggio Calabria e dell’intera nostra Regione, come punto di riferimento per la formazione del basket giovanile a livello nazionale ad un mese dalla partita dell’Italia ospitata al PalaCalafiore.

Durante l’evento, un momento particolarmente emozionante è stato dedicato alla memoria di coach Gaetano Gebbia. La famiglia di coach Gebbia è stata presente, insieme a tutti i partecipanti, per celebrare il suo grande contributo al movimento cestistico Calabrese e Nazionale, alla maturazione e formazione di intere generazioni di atleti ed allenatori.

L’Associazione Viola Inside, ideata dallo stesso Gebbia e che ha al suo interno dirigenti, tecnici e atleti della storica Viola, ha voluto omaggiare la famiglia con un quadro che è stato consegnato alla moglie Mattia, accompagnata dalle figlie Ida e Francesca, dal presidente dell’associazione Sergio Zumbo. Per ricordare Gebbia sono stati inoltre proiettati due video di saluto ai partecipanti e di ricordo del coach da Charlie Recalcati e da Ettore Messina.

Il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha commentato con entusiasmo il successo dell’iniziativa: “Questo Clinic ha rappresentato un’ulteriore occasione di crescita e aggiornamento per gli allenatori del settore giovanile, ma anche una grande opportunità per rafforzare il ruolo della Calabria come protagonista nel panorama del basket nazionale. Siamo felici di aver potuto rendere omaggio a coach Gaetano Gebbia, una figura che ha dato tanto alla nostra regione, al nostro sport e ai nostri giovani.

Continuiamo a lavorare per la Pallacanestro Calabrese e per diventare sempre di più un territorio di riferimento per il basket Nazionale. Ringraziamo il presidente federale Petrucci ed il responsabile nazionale del Comitato Allenatori Ettore Messina per la grande considerazione verso la nostra regione”:

Durante il Clinic i partecipanti hanno potuto approfondire tematiche tecniche di alto livello grazie alla presenza di relatori di grande prestigio, tra cui Luca Ansaloni (Responsabile Settore Giovanile Bertram Derthona Basket), Maurizio Biggi (Coordinatore Nazionale Settore Giovanile C.I.A.), Demis Cavina (Allenatore Nazionale), Gabriele Diotallevi (Responsabile Settore Giovanile Magnolia Basket Campobasso), Davide Ferioli (Preparatore Fisico), Alfredo Lamberti (Responsabile Settore Giovanile Napolibasket) e David Soria (Coordinatore Tecnico dell’Area Sportiva Federale Spagnola).

comunicato stampa FIP Calabria