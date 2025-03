Riad: Ucraina e USA per una pace “giusta”

Alle ore 18:32, a Riad in Arabia Saudita, hanno preso il via i colloqui tra le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Ucraina. L’annuncio è stato dato dal ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, che ha condiviso la notizia sui social media. “Stiamo implementando la direttiva del presidente dell’Ucraina per avvicinarci a una pace giusta e rafforzare la sicurezza del nostro Paese”, ha dichiarato Umerov.

L’agenda dell’incontro include proposte mirate alla protezione delle infrastrutture energetiche e critiche, un tema di fondamentale importanza per l’Ucraina, soprattutto in un contesto di tensioni crescenti con la Russia. La delegazione ucraina è composta da esperti del settore energetico e rappresentanti militari, a testimonianza dell’approccio multidisciplinare adottato per affrontare le sfide attuali.

Questi colloqui, in Arabia Saudita, rappresentano un momento cruciale per rafforzare la cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina, con l’obiettivo di sviluppare strategie a lungo termine per garantire la sicurezza energetica e infrastrutturale. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, poiché le decisioni prese a Riad potrebbero avere un impatto significativo sulla stabilità della regione e sul futuro delle relazioni geopolitiche.

