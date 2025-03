Roma: crollo di una palazzina. Salvato un uomo

10:15 – Violenta esplosione questa mattina nel quartiere Monteverde a Roma, distrutta dalla deflagrazione una palazzina a due piani. Un uomo è stato estratto dalla macerie ma si scava ancora alla ricerca di eventuali altri persone che potrebbero essere risultate coinvolte nel crollo della palazzina direttamente o indirettamente.

Sul posto del crollo ci sono Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori del 118. Al momento si scava tra le macerie. Ancora le cause dell’accaduto non sono ben chiare ma si protende verso l’ipotesi della fuga di gas, come riporta RAI Tv.

Fabrizio Pace