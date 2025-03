Viola corsara a Molfetta dopo una tenace rimonta: 76-84

tabellini in aggiornamento

Vittoria di carattere per la Viola Redel Reggio Calabria in terra pugliese. I Neroarancio giocano una partita double-face. Si inizia con un primo parziale in cui le squadre si “studiano” giocando punto a punto e spendendosi fisicamente. Il secondo parziale però i locali prendono il sopravvento e sfruttando distrazioni ed incomprensioni difensive arrivano addirittura al 20′ con 18 punti di vantaggio, 53 a 35.

Si ha l’impressione che la partita sia ormai finita ma quando i già i tifosi locali accarezzavano il sapore di una vittoria agevole, la Viola rientra poderosamente in partita, recuperando punto su punto e chiudendo la terza frazione di gioco 68 a 63. Il ritmo elevato della gara incide particolarmente sulle percentuali delle conclusione del Molfetta che vede il suo vantaggio ridursi minuto dopo minuto e addirittura nell’ultimo quarto a pochi minuti dalla conclusione essere sotto di 9 lunghezze.

La gara si chiuderà 76 a 84 con un timido tentativo di rimonta dei padroni di casa ma la Viola tiene la testa in campo e porta a casa due punti preziosi per il proseguo della fase post-season che fanno anche tanto morale. Al Molfetta l’amaro in bocca per una vittoria sfuggita di mano negli ultimi 20 minuti

Fabrizio Pace