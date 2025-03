Equalize. Arrestato anche un pentito della ‘Ndrangheta

Il ROS dei carabinieri ha tratto in arresto un pentito ‘Ndrangheta stragista, precedentemente ritenuto vicino alla famiglia Barbaro-Papalia. L’indagine dei militari ruota attorno ad una tentata estorsione con l’aggravante mafiosa. Sono state eseguite decine di perquisizioni. L’arresto, su richiesta della DDA di Milano, con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano rientrerebbe in un filone sulle presunte cyber-spie che ruota attorno all’inchiesta sul caso Equalize.

Fabrizio Pace