Imamoglu sarà il candidato per il Chp alle Presidenziali turche del 2024

Ekrem Imamoglu, il Sindaco di Istanbul, è stato ufficialmente individuato come candidato del suo partito, il Chp, alle presidenziali turche del 2028.

Imamoglu si trova al momento in carcere in attesa del processo a suo carico per corruzione e favoreggiamento al terrorismo, ma in tutto la Turchia continuano senza sosta le proteste da parte di civili e giornalisti contro il suo arresto.

Il numero di protestati ha preso sempre più piede, solo ad Istanbul sono state superate le centomila persone, dove nove giornalisti sono stati arrestati e messi in custodia nelle loro abitazioni.

Non è un caso, dunque, che ieri in occasione del voto che ha visto vincitore proprio Ekrem Imamoglu, si ha assistito ad un’affluenza da record, con 15 milioni di elettori che si sono recati alle urne per esprimere la propria vicinanza al partito di opposizione.

Tali numeri esprimono, infatti, la forte rabbia del popolo per la perenne oppressione politica che da diversi anni è ormai all’ordine del giorno nel Paese.

Al. Co.