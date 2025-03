Milano Cortina 2026: sopralluogo del ministro Salvini nel cantiere della SS51 “Alemagna” nella Valle di Cadore

Tempi rispettati per le opere in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici e che miglioreranno la viabilità del territorio

Proseguono i lavori nel cantiere della SS51 “Alemagna”, nel quale si è recato oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per monitorare l’avanzamento delle opere relative al piano per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Grande soddisfazione del ministro per i tempi rispettati e per i miglioramenti alla viabilità del territorio. Presenti anche l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, i responsabili della struttura territoriale Anas Veneto e i tecnici della Direzione Lavori.

Gli interventi, nella Valle di Cadore in provincia di Belluno, prevedono la realizzazione di una galleria e i relativi raccordi di estremità alla sede esistente, per superare l’attraversamento del centro abitato di Valle di Cadore. Nel dettaglio, saranno realizzate una rotatoria di innesto alla SS51, di collegamento con l’attuale tratto della strada statale in direzione Cortina, situata in uscita rispetto al tratto in galleria naturale. Per quest’ultima opera saranno realizzati gli impianti di servizio, illuminazione, ventilazione e antincendio, ed una rete dati da connettere alla Smart Road, una tecnologia abilitante per una futura implementazione della guida autonoma di veicoli. La lunghezza della statale è di 1.100 metri, di cui 613 metri in galleria.

Per quanto riguarda il Veneto, tra le opere Anas (Gruppo Fs) complementari alla viabilità per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali figurano la variante di Tai di Cadore, la variante di Valle di Cadore e la variante di San Vito di Cadore. I tre cantieri Anas permetteranno un incremento della sicurezza, della viabilità ed accessibilità per tutto il territorio circostante.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/milano-cortina-2026-sopralluogo-del-ministro-salvini-nel-cantiere-della-ss51