Papa Francesco ha trascorso la sua prima notte a Casa Santa Marta

Papa Francesco è stato finalmente dimesso ed ha trascorso la sua prima notte di convalescenza a Casa Santa Marta, in seguito ad un ricovero di 38 giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale.

La convalescenza sarà di almeno due mesi e, come raccomandato dai medici stessi, dovrà rappresentare un periodo di assoluto riposo per il Pontefice. Egli, pertanto, dovrà inevitabilmente limitare la propria frenetica attività quotidiana, astenendosi da impegni troppo faticosi o da incontri affollati, nonostante il periodo impegnativo del Giubileo 2025.

Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per le comunicazioni, ha espresso la propria vicinanza al Papa, dandogli il benvenuto a casa attraverso importanti parole di gratitudine: “Francesco ci ha ricordato che la vita è degna di essere vissuta in ogni istante e che in ogni istante ci può essere richiesta. Ci ha ricordato che la sofferenza e la debolezza possono diventare occasione di testimonianza evangelica, per l’annuncio di un Dio che si fa uomo e soffre con noi accettando di essere annientato sulla croce”.

Tornielli ha inoltre ringraziato il Santo Pontefice per non aver mai smesso di impegnarsi nella lotta alla guerra, anche dalla propria camera di ospedale. “Grazie per aver detto che, dalla stanza d’ospedale, la guerra gli è apparsa ancora più assurda; per averci detto che dobbiamo disarmare la terra e dunque non riarmarla inzeppando gli arsenali di nuovi strumenti di morte; per aver pregato e offerto le sue sofferenze per la pace, così minacciata oggi” è quanto ha scritto il Direttore. (foto di repertorio)

