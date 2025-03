A Palazzo San Giorgio premiate le eccellenze dello sport reggino: Santo Cristian Ielo, Demetrio Condò e Romana Pirillo

L’omaggio del sindaco Falcomatà: «Lo sport rappresenta un vero “diritto di cittadinanza”, chi si impegna e riesce a conseguire obiettivi prestigiosi, svolge un servizio di cittadinanza attiva e l’Amministrazione deve riconoscergli il giusto merito»



Ancora riconoscimenti ad atleti e personalità che si sono distinte nello sport. Nel salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella ha premiato Romana Pirillo, campionessa italiana di atletica, fondatrice di importanti realtà sportive come la società Basket Nuova Jolly e Baby Stars Jolly; Santo Ielo, giovane talento della boxe, che ha già raggiunto prestigiosi traguardi, tra cui medaglie d’oro al Trofeo CONI, al Torneo Nazionale “Round Robin” e nel Campionato Nazionale; e Demetrio Condò, maestro e dirigente dal 1989, che ha dedicato oltre trent’anni alla formazione di atleti e tecnici.

«Ancora una volta il salone dei Lampadari diviene una sorta di “Casa dello sport” – ha evidenziato il sindaco Falcomatà – per celebrare e riconoscere i meriti dei tanti sportivi che da anni praticano varie discipline nella nostra città e stanno raggiungendo risultati importanti a livello nazionale ed internazionale. Visto che per noi lo sport rappresenta un vero “diritto di cittadinanza”, chi si impegna e riesce a conseguire obiettivi prestigiosi svolge un servizio di cittadinanza attiva e l’Amministrazione deve riconoscergli il giusto merito. Lo facciamo con orgoglio, per dimostrare l’attenzione e la vicinanza a realtà sportive e sportivi che spesso lavorano dietro le quinte e in silenzio.

Con questo gesto vogliamo anche valorizzare quelli che, a tutti gli effetti, sono dei veri esempi che vogliamo siano trasmessi ad altri giovani, ai cittadini, con la convinzione che con impegno e dedizione, si possono raggiungere traguardi insperati. Ringrazio, infine, il consigliere delegato Latella per aver ideato questo tipo di iniziativa, a lui il merito, come anche merito va agli atleti che abbiamo premiato e che si sono distinti nel campo della boxe, della lotta e del basket».

«Il sindaco vuol dare attestazioni di merito a chi sta praticando lo sport con successo e a chi ha già praticato lo sport e ora è maestro o allenatore per le giovani generazioni, e ai dirigenti – ha aggiunto il consigliere Latella – abbiamo voluto premiare Santo Ielo, promessa della boxe con diversi titoli conquistati; un riconoscimento anche il maestro di lotta Demetrio Condò, che ha conquistato diversi titoli nazionale e ora insegna; premiata, infine, Romana Pirillo che, da più di trent’anni, porta avanti la scuola di basket formando, con amore, le giovani generazioni. Sono persone come loro che danno l’opportunità ai nostri figli di fare attività sportiva nella nostra città e questo è un ringraziamento doveroso per noi a chi giornalmente si impegna per l’affermazione dello sport».

Comunicato Stampa