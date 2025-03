Cirielli a Reggio Calabria compatta e rivitalizza Fratelli d’Italia

Il sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, è stato presente questa sera a Reggio Calabria all’auditorium Lucianum, attorniato dai vertici calabresi locali e nazionali di Fratelli d’Italia. Finalmente tutti insieme a confrontarsi sullo stato attuale della città e su quanto sia importante la prossima tornata amministrativa. L’obiettivo è sottrarre l’amministrazione di Reggio Calabria alla Sinistra che esercita la sua governance da quasi 11 anni.

Al tavolo ai lati del Vice Ministro la coordinatrice grande città metropolitana, Ersilia Cedro e l’Assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

In video-collegamento invece hanno partecipato all’incontro, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, Wanda Ferro, e l’Europarlamentare Denis Nesci.

Nonostante il cattivo tempo e l’orario tardo la sala è stata gremita. Nelle prime file accomodati vi erano diversi sindaci ed amministratori locali oltre a dirigenti ed esponenti storici della destra reggina come il Senatore Renato Meduri. Presenti anche le giovani leve di Fratelli d’Italia.

L’entusiasmo tra gli addetti ai lavori è stato “palpabile”, fulcro della discussione riprendersi politicamente la città, trovare all’interno di Fratelli d’Italia papabili candidati da sottoporre agli alleati di Centrodestra al fine di decidere comunemente chi sostenere alle prossime elezioni cittadine.

Le risorse umane, di esperienza, competenza e carattere per una “missione” del genere, all’interno del partito reggino vi sono. Fratelli d’Italia al pari degli alleati, può tranquillamente esprimere eventuali candidature, anzi deve farlo in quanto partito guida al governo nazionale.

Gli intervenuti sono stati tutti concordi nel ravvisare la situazione di estremo malessere che vive Reggio Calabria a causa del mal governo del Centrosinistra. Mancano 400 giorni circa alle prossime elezioni amministrative, come ha fatto notare Giovanni calabrese, ed occorre fare capire che Fratelli d’Italia questa volta vuole incidere. Il partito è già pronto per sostenere la battaglia politica. E’ stata questa l’esortazione che anche i dirigenti locali, Franco Germanò e Giuseppe Agliano voluto rivolgere alla platea.

La “visita” di Edmondo Cirielli a Reggio Calabria ha fatto capire che Fratelli d’Italia non trascura la città e la Calabria intera, di cui il sottosegretario si sente cittadino. Anzi come ha puntualizzato la sua collega Wanda Ferro il governo ha investito in molti progetti per far si che termini la fuga di giovani e cervelli che abbandonano la regione per trovare lavoro altrove.

Un lavoro strutturale che stanno portando avanti in Europa ed i cui frutti si vedranno negli anni a venire assicura Denis Nesci, che fa parte della numerosissima pattuglia di Fratelli d’Italia all’Euro Parlamento. La riunione con il vice-ministro Cirielli ha compattato e rivitalizzato il partito ed i militanti di Reggio Calabria.

Fabrizio Pace