Danimarca, leva militare obbligatoria per le donne dal 2025: “Necessario per la difesa nazionale”

La Danimarca ha annunciato un’accelerazione significativa nell’introduzione della leva militare obbligatoria per le donne, anticipandola al 1 luglio 2025. Questa decisione, annunciata dal ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, segna un punto di svolta nella politica di difesa del Paese scandinavo, riflettendo le crescenti preoccupazioni per la sicurezza a livello globale. “Alla luce delle mutate esigenze di difesa e del contesto di sicurezza, è imperativo aumentare il reclutamento”, ha dichiarato il ministro Poulsen. “Anticipare la piena parità di genere nella leva militare è un segnale importante e necessario, in linea con i valori di uguaglianza che il nostro Paese promuove”.

Inizialmente, il nuovo accordo quadro, che prevede l’estensione della durata del servizio militare da quattro a undici mesi, stabiliva l’entrata in vigore della leva femminile nel 2027. Tuttavia, l’aggravarsi delle tensioni geopolitiche, in particolare la guerra in Ucraina, ha spinto il governo danese a rivedere le proprie priorità e ad accelerare il processo di integrazione delle donne nelle forze armate. La decisione di anticipare la leva femminile è stata accolta con favore da diverse organizzazioni per i diritti delle donne, che la considerano un passo importante verso la piena uguaglianza di genere. Tuttavia, alcuni gruppi hanno espresso preoccupazione per le implicazioni pratiche dell’introduzione della leva obbligatoria per le donne, sottolineando la necessità di garantire condizioni adeguate e rispettose per tutte le reclute.

Il governo danese ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire che le donne che si arruolano nelle forze armate ricevano la stessa formazione e le stesse opportunità dei loro colleghi uomini. Inoltre, sono previsti investimenti significativi per migliorare le infrastrutture e le attrezzature militari, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti i membri delle forze armate. L’introduzione della leva militare obbligatoria per le donne rappresenta un cambiamento epocale per la Danimarca, che si unisce a un numero crescente di Paesi europei che stanno adottando misure simili per rafforzare le proprie difese nazionali. Questa decisione riflette la crescente consapevolezza della necessità di prepararsi a un futuro incerto, in cui la sicurezza e la stabilità non possono più essere date per scontate.

MQ