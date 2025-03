Dualchi (Nu). Frode assicurativa: denunciate 3 persone in Sardegna

Continua la campagna per il contrasto alle truffe. Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri della Stazione di Dualchi, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, identificavano e denunciato all’Autorità Giudiziaria tre uomini, un italiano e due stranieri che, fingendosi broker finanziari promettevano a un ventenne del luogo un’assicurazione auto on line a prezzi vantaggiosi ma in realtà non veniva mai stipulata. Difatti, una volta ricevuti i soldi, i truffatori cessavano ogni contatto con l’acquirente non rispondendo più ad email e telefonate.

I malfattori, solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri che, tramite i referenti dei vari siti, oscuravano gli stessi e identificavano coloro che li creavano e che li utilizzavano fraudolentemente, sono riusciti ad evitare che altre persone fossero vittime di analoghe truffe.

Fortunatamente la persona offesa, di fronte alla richiesta di ulteriori dettagli personali, e, non vedendosi arrivare il contratto assicurativo promesso, ha compreso che stava subendo una truffa ed ha, innanzi tutto, evitato di fornire ulteriori dati e poi contattato i Carabinieri che, intraprendendo da subito le investigazioni, hanno identificato i tre truffatori segnalandoli alla Procura della Repubblica di Oristano che ne ha coordinato le indagini.

Il risultato operativo conforta lo sforzo, di cui è da tempo protagonista l’Arma dei Carabinieri, per informare i cittadini sulle tecniche, via via sempre più sofisticate, con le quali i truffatori riescono a carpire la fiducia delle ignare vittime. Le campagne sui principali media, ma anche gli incontri che i Carabinieri organizzano con le comunità locali, proseguiranno con la certezza della loro utilità ai fini della prevenzione.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/frode-assicurativa-denunciate-3-persone-in-sardegna