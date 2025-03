Giorgia Meloni incontro il Commissario Europeo per i Partenariati Internazionali, Jozef Síkela

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con il Commissario per i partenariati internazionali dell’Unione Europea, Josef Síkela, in visita in Italia.

Al centro dello scambio, lo sviluppo di collaborazioni ad ampio spettro tra l’Unione Europea e le Nazioni del Vicinato meridionale e dell’Africa nonché le sinergie tra il Piano Mattei e la Strategia del Global Gateway dell’Unione Europea.

A questo riguardo, il Presidente e il Commissario hanno condiviso l’importanza dell’evento organizzato dall’Italia insieme all’Unione Europea per gli operatori di settore: “Il Piano Mattei per l’Africa e la Strategia Global Gateway dell’Unione Europea: uno sforzo comune con il continente africano” in programma a Roma il prossimo 27 marzo.