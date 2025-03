Il 29 Marzo Eclissi solare: dove vederla in Italia e quando

Sabato 29 Marzo 2025, l’Italia avrà l’opportunità di osservare un’eclissi parziale di Sole, un fenomeno astronomico affascinante che da secoli suscita curiosità e mistero. L’intensità dell’oscuramento varierà da Nord a Sud, ma sarà comunque chiaramente visibile, in particolare nelle ore centrali della giornata.

Un’eclissi solare avviene quando la Luna, nel suo movimento orbitale attorno alla Terra, si posiziona tra il nostro pianeta e il Sole, bloccandone in parte o totalmente la luce. Nel caso specifico di sabato 29 marzo, si tratterà di un’eclissi parziale: la Luna coprirà solo una porzione del disco solare.

Anche se l’oscuramento sul territorio italiano sarà limitato rispetto a un’eclissi totale, rimane una splendida occasione per osservare da vicino questo evento raro e suggestivo, che ha alimentato miti e leggende nel corso della storia. Gli amanti dell’astronomia e i curiosi potranno approfittare di questa giornata per ammirare e comprendere meglio il legame straordinario tra la Terra, la Luna e il Sole. Non dimenticare di osservare l’eclissi in sicurezza, utilizzando strumenti adeguati per proteggere la vista! (foto di repertorio)

