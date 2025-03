Mattarella. Polizia Penitenziaria: “Eroi silenziosi”

E’ il messaggio riportato sul sito ufficiale del Quirinale, con il quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime la sua gratitudine al corpo della Polizia Penitenziaria. Personale facente parte delle Forze dell’Ordine che oggi si trovano a lavorare in grandi difficoltà a causa di strutture carcerarie datate e per il sovraffollamento delle stesse. Nonostante questi ed altri seri problemi relativi alla sicurezza ed alla gestione dei detenuti, il personale svolge sempre un lavoro professionalmente rilevante. Il Governo ed associazioni di settore con diversi provvedimenti stanno già provvedendo, in qualche modo, ad allentare parzialmente la pressione della vivibilità degli istituti carcerari. Il fine è rendere questi dei luoghi dove il detenuto espiando la sua pena possa anche essere pronto per reintrodursi alla vita sociale e lavorativa una volta fuori dal carcere.

«In occasione del 208° anniversario della costituzione del Corpo, sono lieto di esprimere gratitudine e apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria per il costante e generoso impegno al servizio dello Stato.

La Polizia penitenziaria è chiamata quotidianamente a fronteggiare difficili situazioni di tensione e sofferenza, sempre più frequenti a causa del grave fenomeno di sovraffollamento in atto.

L’elevata professionalità e lo spirito di servizio degli appartenenti al Corpo arrecano un determinante contributo all’attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena per il possibile reinserimento nella vita sociale dei detenuti, nonostante le assai critiche condizioni del sistema carcerario.

In questa giornata, rinnovo a nome della Repubblica sentite espressioni di riconoscenza e di sostegno al personale della Polizia penitenziaria e, al contempo, rivolgo un commosso pensiero a quanti hanno perso la vita o sono rimasti feriti nell’adempimento del loro dovere». Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattrella.

Fabrizio Pace