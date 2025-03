Riad. Dialogo USA-Russia procede a piccoli passi

Proseguono a Riad, in Arabia Saudita, i colloqui di pace per fare cessare il conflitto in Ucraina. Dal Cremlino fanno sapere tramite Grigory Karasin, capo della delegazione russa, che ci sono dei lenti passi in avanti. Molto aiuta l’atteggiamento delle due superpotenze decise ad avere un approccio costruttivo verso il dialogo, si respira un cauto ottimismo.

C’è anche la possibilità che venga coinvolta anche la comunità internazionale e quindi sia l’ONU o direttamente altri alcuni Paesi. USA e Russia sembrano orientati verso una soluzione necessaria. In giornata è atteso un comunicato stampa congiunto delle due delegazioni diplomatiche impegnate a Riad.

Fabrizio Pace