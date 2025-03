Senato: Potenti (Lega), bene audizioni su ‘Reati contro animali’ in commissione Giustizia 

“Esprimo soddisfazione per le prime audizioni di oggi in commissione Giustizia sui disegni di legge in materia di ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali’. Felice degli spunti raccolti dai contributi di LAV e da Giada Bernardi di Roma.

Questi sono stati i primi auditi di oggi, che hanno confermato la grande attesa per la definitiva approvazione del testo in esame. Accolto con favore da entrambi gli auditi il cambio di prospettiva del codice penale, che non troverà più la propria ragione repressiva sul sentimento umano per gli animali ma direttamente nell’animale quale soggetto beneficiario di tutele che saranno rafforzate da un generale aumento di pene.

Salutata positivamente anche la proposta del Disegno di Legge, a mia prima firma, con il quale la Lega intende introdurre l’obbligo di pubblicazione delle sentenze di condanna per i delitti più gravi contro gli animali”. Così in una nota il senatore della Lega Manfredi Potenti, responsabile per il partito del dipartimento nazionale di tutela del benessere degli animali.