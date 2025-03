Svolta nel caso del piccolo bimbo francese scomparso: arrestati i nonni e due zii per omicidio

Colpo di scena nelle indagini sulla scomparsa del bambino di due anni e mezzo svanito nel nulla l’8 luglio 2023 nel villaggio di Haut-Vernet, sulle Alpi francesi. A quasi due anni dalla scomparsa, quattro membri della famiglia del piccolo sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Si tratta dei nonni materni del piccolo e di due loro figli, zii del bambino. La notizia ha scosso la Francia, ancora sconvolta dalla misteriosa scomparsa del piccolo, avvenuta durante le vacanze estive trascorse nella casa di famiglia.

Nonostante le intense ricerche condotte per giorni, anche con l’aiuto dei residenti locali, nessuna traccia del bambino era stata trovata nella zona impervia e isolata a 1.200 metri di altitudine. Per nove mesi, l’inchiesta è rimasta in un vicolo cieco. La svolta è arrivata a fine marzo 2024, quando una donna ha rinvenuto il cranio e i denti del bambino a meno di due chilometri dal rifugio, circa 25 minuti di cammino per un adulto. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte del bimbo e il ruolo dei familiari arrestati.

