Arrestati 12 membri di una rete criminale irlandese ad alto rischio

Dopo la chiusura della piattaforma di comunicazione Ghost nel settembre 2024, le forze dell’ordine irlandesi e spagnole infliggono un duro colpo alla rete criminale

Questa settimana, le autorità di contrasto irlandesi e spagnole hanno intrapreso un’azione decisiva contro una delle reti criminali irlandesi ad alto rischio. In una serie coordinata di raid in entrambi i paesi, An Garda Síochána e agenti della Guardia Civil hanno arrestato 12 sospetti (6 in Irlanda e 6 in Spagna). I criminali sono sospettati di essere coinvolti in un traffico di droga su larga scala, principalmente attraverso il trasporto di droga nascosta in veicoli dalla Spagna all’Irlanda.

Le forze dell’ordine hanno scoperto le attività della rete, compresi i reati legati alla droga come il riciclaggio di denaro, quando hanno smantellato la piattaforma di comunicazione crittografata Ghost nel settembre 2024. In un tentativo alla fine infruttuoso di eludere il rilevamento, i criminali si erano affidati a sofisticate comunicazioni crittografate e avevano frammentato i loro scambi su più piattaforme. Durante la giornata di azione, tuttavia, gli investigatori sono stati in grado di risalire a diversi handle di utenti Ghost ai membri della rete criminale.

Questa rete criminale ad alto rischio ha coordinato il traffico di droga utilizzando questi sofisticati canali di comunicazione, basandosi sia sulla crittografia che sulla distribuzione multipiattaforma. La sofisticatezza delle loro comunicazioni era in netto contrasto con la semplicità del loro modus operandi; Consisteva nel contrabbando di cocaina e marijuana in tutto il continente in veicoli dotati di scompartimenti segreti su misura e targhe clonate.

Europol fornisce sostegno a questa indagine dal novembre 2023 e ha contribuito al successo di esperti di diversi settori della criminalità. Le informazioni raccolte durante l’abbattimento di Ghost non solo hanno fornito prove di singole spedizioni di droga ma, cosa più importante, hanno aiutato gli investigatori a ricostruire la struttura organizzativa della rete.

Durante la giornata d’azione, Europol ha inviato due esperti con uffici mobili in Spagna e Irlanda per fornire un sostegno immediato nell’analisi e nella raccolta delle prove. L’indagine e la giornata d’azione sono state sostenute dalla rete @ON, finanziata dall’UE (Progetto ISF4@ON), che ha facilitato gli incontri di persona e il dispiegamento di agenti irlandesi e spagnoli durante le giornate d’azione.

